Progetti e idee per i quartieri

C’è tempo fino alle 12 di domani per aderire a ‘Idea Sassuolo: Quartieri al centro’, il progetto di sviluppo di comunità rivolto ad enti del terzo settore per realizzare eventi ed iniziative nei quartieri cittadini. I contributi a sostegno di iniziative di animazione e aggregazione , da svolgere in uno spazio per un periodo definito

e alle iniziative di volontariato che propongono progetti mirati alla qualità della vita del quartiere, con impatto in ambito sociale, culturale e sul benessere collettivo. I progetti dovranno essere realizzati tra il 15 aprile e il 28 febbraio prossimo.