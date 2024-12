Progetti per un futuro pulito. Idea ’Chef per un giorno’ e taglio dei rifiuti speciali

Interventi nell’edilizia, riduzione dei consumi energetici, migliore gestione dei rifiuti sanitari. Sono diverse le voci che compongono il Bilancio sostenibile dell’Ausl di Modena.

Nuovo Ospedale di Carpi

Uno dei progetti di punta è la realizzazione del nuovo Ospedale di Carpi. La struttura, immersa nel verde, è progettata per ridurre il consumo energetico "grazie a sistemi avanzati di isolamento termico, impianti a fonti rinnovabili e tecnologie digitali che eliminano l’uso della carta. Il collegamento con le altre strutture sanitarie sarà garantito da percorsi di mobilità dolce, contribuendo alla riduzione dell’impronta carbonica".

Laboratorio eco-responsabile

Il Laboratorio Blu di Baggiovara, recentemente rinnovato, è dotato di tecnologie avanzate "per ridurre il consumo di acqua, energia e prodotti chimici". Tra le innovazioni figurano sistemi per il riciclo dei reagenti chimici e l’introduzione del sequenziamento massivo del Dna, che migliora la diagnosi riducendo i materiali di scarto.

Efficienza energetica

Tra gli interventi edilizi, spiccano gli impianti di trigenerazione installati presso l’Ospedale di Mirandola e la Casa della Comunità di Castelfranco. "Questi sistemi producono energia elettrica, termica e frigorifera da una singola fonte, tagliando significativamente l’uso di combustibili fossili".

Gestione dei rifiuti sanitari

L’Ausl ha avviato inoltre un programma per la differenziazione e il riutilizzo dei rifiuti speciali. Tra i risultati: una riduzione del 25% dei rifiuti prodotti negli ultimi tre anni. Parallelamente, è stato lanciato un progetto pilota per il riciclo del packaging sanitario in collaborazione con il Tecnopolo Mario Veronesi di Mirandola, concentrandosi sull’uso di plastiche riciclabili.

Mobilità sostenibile

La sostenibilità passa anche dalla mobilità. L’azienda ha acquistato biciclette elettriche per il personale che opera a domicilio, introdotto parcheggi protetti per i dipendenti e avviato il progetto Bike to Work, che offre incentivi economici per chi utilizza mezzi alternativi all’auto. Inoltre, è in fase di studio l’utilizzo di droni per il trasporto di campioni biologici tra ospedali e laboratori.

Ambulatori Verdi

Il Progetto Ambulatori Verdi promuove pratiche sostenibili negli ambulatori medici: raccolta differenziata, uso di materiali non tossici e riduzione degli sprechi. L’obiettivo è sensibilizzare operatori e pazienti su azioni quotidiane replicabili anche a casa.

Alimentazione e salute

L’Ausl sostiene una dieta basata su alimenti vegetali e stagionali, promuovendo il consumo responsabile. Con il progetto ’Chef per un giorno’, i dipendenti imparano a preparare "pasti sani e sostenibili, integrando conoscenze nutrizionali con pratiche ecologiche".

Comunità coinvolta

Grazie ai Comitati Consultivi Misti, l’Ausl coinvolge cittadini e associazioni per progettare insieme percorsi di salute e sostenibilità. Inoltre, l’adesione al Global Green and Healthy Hospitals Network consente all’azienda di accedere a risorse internazionali per migliorare le proprie pratiche.

g.a.