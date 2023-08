"Pronto soccorso di Vignola, ristrutturazione completata"

Si sono finalmente conclusi nei mesi estivi i lavori di ristrutturazione, attivazione di triage e sala di attesa al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vignola, che avevano subito forti ritardi. Ad annunciarlo è una nota diffusa ieri dalla stessa Ausl, che spiega: "L’intervento, su una superficie di circa 146 mq, ha permesso di realizzare una nuova area attesa per i barellati e uno spazio destinato a infermieri per il monitoraggio dei pazienti. Questa ultima fase di lavori completa, di fatto, l’ampliamento del Pronto soccorso che ha consentito di razionalizzare gli spazi e riorganizzare i percorsi di accesso al fine di migliorare la qualità dell’assistenza e del lavoro per i professionisti mediante un ampliamento complessivo di circa 334 mq e la ristrutturazione dei locali interni per un’area di 241 mq. A ciò si è aggiunto l’imponente lavoro sulle aree esterne (rampa e percorsi pedonali, per 490 mq), per un’area di intervento totale che ha raggiunto i 1.065 mq. Il valore totale dell’investimento sul Pronto soccorso è stato di oltre un milione 500mila euro (di cui oltre un milione 300mila euro finanziato con fondi ex art. 2 DL 19 maggio 2020, n. 34 e la parte restante da fondi Ausl). Già con l’inaugurazione di un anno fa la struttura aveva messo a disposizione dei vignolesi nuove aree triage-attesa e la sala radiologica, oltre alla rampa di accesso e alla camera calda, il completamento dei lavori amplia anche gli spazi interni di attesa e monitoraggio". Anna Maria Petrini, direttrice generale di Ausl Modena, commenta: "Già da un anno la struttura poteva contare su spazi più confortevoli e fruibili. Con la conclusione dell’ultima parte di lavori, il Pronto soccorso è ora nelle condizioni ideali per garantire una presa in carico ancora più puntuale al servizio dei cittadini, soprattutto nella fase dell’osservazione iniziale e il monitoraggio dei casi più urgenti". Claudia Cremonini, direttrice del Pronto soccorso di Vignola, aggiunge: " Gli spazi di visita rimangono invariati, ma l’attesa per ulteriori accertamenti e l’osservazione clinica può essere fatta all’interno dei nuovi spazi, che risultano sicuramente più confortevoli".

Marco Pederzoli