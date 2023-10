Protezione civile, volontari in piazza

Sabato 14 e domenica 15 ottobre i volontari della Protezione Civile carpigiana saranno in piazza dei Martiri in occasione della campagna nazionale "Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile", rivolta a tutta la popolazione per scoprire come ciascuno può contribuire a ridurre rischi da fenomeni naturali quali terremoto, alluvione, incendi boschivi. Oltre al punto informativo (orario dalle 8 alle 18) son previsti giochi didattici per bimbi incentrati sui rischi terremoto e alluvione, dimostrazione di montaggio tenda pneumatica (primo soccorso per sfollati in caso di emergenza) e una “piazza digitale” consultabile sulla pagina Facebook "Io non rischio Protezione Civile Carpi".

La due-giorni, che chiuderà la Settimana Nazionale della Protezione Civile, coinvolge in tutta Italia oltre mille piazze, dalle grandi città alle isole minori, "per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno". "Io non rischio" è infatti una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, ogni giorno.