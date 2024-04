’Puliamo i parchi’ per salvare gli alberi

Dopo la cerimonia di piantumazione dei nuovi alberi per i nuovi nati che si è tenuta sabato scorso 13 aprile, Bomporto ha dedicato un altro sabato alla tutela dell’ambiente partecipando alle iniziative svoltesi in occasione della Giornata Internazionale della Terra. Cura e tutela dell’ambiente sono le motivazioni poste al centro di "Puliamo i Parchi", iniziativa tenutasi ieri a Bomporto e promossa in collaborazione con la scuola paritaria Caiumi, la Parrocchia di Sorbara e i Comitati genitori di Solara. L’intento dei promotori è stato quello di celebrare la Giornata della Terra.