"Quando sarò anziano aiuterò i miei nipoti Insegnerò loro a rincorrere i propri sogni"

Noi ragazzi della classe abbiamo anche immaginato il nostro futuro da nonni e abbiamo raccolto qualche idea, che desidereremmo trasmettere ai futuri nipotini. Anche se siamo ancora molto giovani abbiamo pensato a come sarà, un giorno, essere nonni.

"Caroa nipotinoa spero veramente di fare molte cose con te come: giocare insieme, andare a fare una passeggiata, aiutarti quando hai bisogno. Ti vorrei insegnare tutte le tradizioni di famiglia e a rispettare chi ti sta intorno. Credo che non ti nasconderò mai niente perché non ho bisogno di farlo".

"Quando sarò nonno anch’io spero di avere un bravo nipotino e di aiutarlo a crescere". "Quando sarò nonna vorrei avere due nipoti, maschio e femmina, che si vogliono bene. Le cose importanti che insegnerei loro sarebbero: portare rispetto ai loro genitori, imparare a giocare ed essere socievoli, essere sinceri. Mi piacerebbe passare molto tempo con loro o al cinema o sul divano a guardare la Tv". "Io con il mio futuro nipote vorrei giocare a calcio, ma non vorrei mai andare in macchina con lui! Io gli vorrei insegnare a giocare a calcio, ad andare in bicicletta e ad andare a caccia, ma non vorrei mai che lui scoprisse che io ho imparato solo ad 11 anni ad andare in bicicletta!". "Quando sarò nonno ai miei nipoti dirò di inseguire sempre i propri sogni e se anche avranno un ostacolo di non fermarsi mai. Ai miei nipoti non vorrei mai nascondere niente, perché se da grande farò qualche errore molto grave lo dirò loro in modo che sia un esempio da non seguire. Io con i miei nipoti vorrei divertirmi il più possibile, finché posso. E non so come, ma non vorrei mai abbandonarli".

"Io sarò una nonna scatenata e voglio avere tanti nipotini da abbracciare, viziare e coccolare. Io avrò lunghi capelli avvolti in una grande treccia, una maglia a maniche corte con una felpa alla moda e dei pantaloncini corti e un paio di infradito ai piedi. Voglio giocare a tutti i giochi possibili all’aperto, insegnerò loro ad arrampicarsi su un albero e li aiuterò ad andare bene a scuola".

"Io da grande vorrei essere nonno di cinque bambini e insegnare loro a giocare ai videogiochi". "Secondo me io da nonna sarò una nonna sprint oppure starò sul letto a dormire tutto il giorno. Altrimenti mi piacerebbe diventare come mia nonna: una grande cuoca. Con mio nipote mi piacerebbe andare a fare passeggiate e parlargli un po’ della mia vita, degli amici grandiosi che ho avuto. Gli vorrei tanto insegnare ad essere una persona forte e a credere in sé stesso".

Classe 1°C

Marco Ballantini, Riccardo Berti Pagliai, Alyssa Cassai, Gioele Capasso, Sofia Franceschi, Nicholas Gianasi, Michele Giordano, Maryam Manfredini, Angelica Nizzi, Emma Nizzi, Lapo Scandagli, Aurora Viti. Docente-tutor: Silvia Guareschi