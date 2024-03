"Raccolta rifiuti, +4% in un mese"

E’ partita col piede giusto la raccolta porta a porta a Castelnuovo Rangone. A dirlo sono i numeri, che sebbene siano ancora in fase di assestamento poiché il nuovo sistema è entrato a pieno regime da poco più di un mese, certificano comunque un’importante tendenza: +4% di raccolta differenziata. Il Carlino ha fatto il punto su questo tema con il sindaco, Massimo Paradisi, il quale annuncia peraltro ulteriori novità.

Sindaco, la prima domanda è obbligata: come sta andando il porta a porta integrale?

"Giudico i primi risultati positivi e incoraggianti. Siamo infatti già arrivati a una percentuale di esposizione del 90% e a un aumento della differenziata del 4% in poche settimane, dove peraltro i due sistemi (stradale e porta a porta) coesistevano". Obiettivo raggiunto?

"Lo stiamo perseguendo velocemente. Se teniamo presente che, in precedenza, ci sono voluti 12 anni per arrivare a una quota di differenziata del 70% (con l’introduzione dei cassonetti indifferenziati con feritoie), ora come da obiettivo regionale dobbiamo essere proiettati verso l’82%".

Come mai questi risultati?

"Mi sento di ringraziare innanzitutto e soprattutto i cittadini. Come amministrazione, poi, sappiamo che ciò non significa che sia tutto perfetto, e stiamo lavorando per migliorare ancora".

Ci sono novità in vista?

"Sì, almeno tre. La prima, è che andremo ad aumentare, entro la fine della primavera, i punti di raccolta per organico, vetro e sfalci, in modo che già dalla prossima estate chi volesse potrà non aspettare il giorno della raccolta ma, appunto, conferire anche in queste aree. Ovviamente, essi saranno tutti individuati in zone servite dalla videosorveglianza, per scongiurare eventuali abbandoni. La seconda novità riguarda le isole ecologiche: nei prossimi giorni partirà la riqualificazione di quella di Castelnuovo (l’ampliamento di quella di Montale è previsto per il 2024, ndr), ma abbiamo non solo aumentato la frequenza di svuotamento delle isole dai rifiuti, ma anche ampliato gli orari e i giorni di apertura, cosicché tra Castelnuovo e Montale tutti i cittadini possono conferire i loro rifiuti, indifferenziato compreso, nella fascia oraria tra le 8 e le 18,30. Terzo, stiamo condividendo col il gestore (Hera, ndr) un efficientamento delle tempistiche della raccolta".

Come Comune, avete diversi servizi aggiuntivi rispetto ad altri che adottano il porta a porta integrale. Questo graverà sulle bollette?

"L’input che ci siamo dati quando abbiamo scelto questo sistema, è stato quello di cercare di differenziare il più possibile per recuperare la maggior frazione di materiale riciclabile possibile. Siamo quindi ottimisti sotto questo punto di vista, perché miriamo appunto a creare valore con i materiali recuperati". Marco Pederzoli