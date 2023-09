Ragazze Digitali: al via i summer camp

Ai nastri di partenza la nuova edizione dell’ormai tradizionale appuntamento con ’Ragazze Digitali’, il progetto nato nel 2014 da una collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari e l’associazione European Women’s Management Development e che festeggia quest’anno il suo decimo compleanno. Rivolto a studentesse delle terze e quarte classi di tutte le scuole superiori del territorio e completamente gratuito per le partecipanti, il progetto si pone l’obiettivo di ridurre il divario di genere nell’informatica, avvicinando le ragazze al pensiero computazionale e al coding attraverso attività di gruppo, divertenti e creative. Il summer camp rappresenta un’importante opportunità per le giovani studentesse di mettersi alla prova con tecnologie e competenze informatiche in un contesto stimolante, nonché di imparare a conoscere il contesto universitario e di poter assistere a interventi di professioniste ed esperte del settore in grado di scardinare gli stereotipi di genere esistenti. Dal 2022 il progetto, grazie al supporto della Regione Emilia Romagna, è stato esteso agli altri atenei della regione per essere replicato in tutte le sedi universitarie e diventare un fiore all’occhiello della formazione del nostro territorio. "Il successo delle iscrizioni di quest’anno – afferma Claudia Canali del Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ che segue il progetto Ragazze Digitali fini dalla sua nascita – testimonia come le scuole e il territorio delle nostre città apprezzino il valore di questo progetto e l’opportunità che rappresenta per le nostre ragazze".