"Ragioneremo da squadra"

Imbattuto, sulla scorta di 9 punti in 5 gare, Davide Nicola plana sul Mapei Stadium senza pensare troppo ai differenti momenti che vivono i suoi e il Sassuolo. "Per chi è in un percorso come il nostro ogni partita è una opportunità per crescere", dice l’allenatore che ha ‘rivitalizzato’ i toscani, portandoli dal 19mo posto di 40 giorni fa al 16mo di oggi. Che tuttavia non perde di vista, oltre che i segnali che gli arrivano dai suoi, nemmeno le insidie che nasconde la gara di oggi. "Il Sassuolo – dice - è una squadra di qualità, ha interpreti forti e ha un’impronta decisa. I giocatori di Dionisi hanno strategie che applicano bene: dovremo essere molto bravi a ragionare da squadra in entrambe le fasi di gioco".