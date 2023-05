Rapina in pieno giorno Minaccia la commessa e scappa con l’incasso per le vie del centro

E’ entrato all’interno del Tigotà di via Emilia Centro e, simulando di essere in possesso di un’arma, ha rapinato la cassiera, facendosi consegnare circa 700 euro.

Il ’colpo’ è avvenuto ieri pomeriggio in pieno centro e in pieno giorno, appunto. Ancora non è chiaro se il bandito solitario fosse o meno in possesso di un’arma.

Quel che è certo è che il giovane si è introdotto all’improvviso all’interno del negozio di cosmetici e prodotti per la casa e, facendo intendere alla giovane dipendente di avere qualcosa in una busta, l’ha minacciata intimandole dia consegnargli tutto il denaro contenuto in cassa.

Il balordo ha agito con il volto parzialmente travisato e si è fatto consegnare circa settecento euro, per poi darsi velocemente alla fuga.

Le dipendenti, spaventate, hanno subito lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della volante. Le ricerche da parte della polizia sono scattate immediatamente nelle vicine strade del centro storico ma non è chiaro come il rapinatore si sia allontanato. Probabilmente l’uomo si è allontanato a piedi per poi raggiungere un complice o un mezzo posteggiato a poca distanza.

Non è escluso che abbia usato un bicicletta.

Ora sull’ennesima rapina che avviene in città sono in corso serrate indagini da parte della polizia di Stato. Saranno sicuramente utili agli accertamenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il centro è infatti videosorvegliato praticamente in ogni angolo. Non è stato possibile – per la vittima – riferire se il bandito fosse italiano o straniero. Oltre ad essere travisato, infatti, il rapinatore pare non aver proferito parola, mostrando soltanto di essere in possesso di qualcosa all’interno di una busta, forse un’arma. Oggetto con il quale ha minacciato la dipendente per poi farsi consegnare il bottino.

Nei giorni scorsi sono stati messi a segno anche parecchi furti ai danni dei commercianti del centro storico. Il cuore della città si conferma ancora una volta il primo bersaglio dei malviventi che non temono di agire alla luce del sole.

v. r.