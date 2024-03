Rapina notturna alla sala slot

Erano circa le tre del mattino di martedì quando due persone a volto coperto hanno fatto irruzione nella Sala Slot Royal Play di Formigine, sita in via del Commercio, a due passi dalla trafficata via Giardini.

Armati di pistola, non si sa al momento se vera o ’giocattolo’, i due malviventi si sarebbero diretti verso il bancone riuscendo sotto minaccia a farsi consegnare una parte dell’incasso della giornata, tutto in contanti. Il bottino, ancora in quantificazione, si stima possa essere di diverse migliaia di euro. Dai primi accertamenti, pare che i due rapinatori siano fuggiti a bordo di un’automobile di cui sono attualmente in corso le ricerche. Per chiarire l’esatta dinamica dei fatti, sarà cruciale l’esame delle telecamere di videosorveglianza dello stabile, nonché di quelle degli esercizi commerciali che si trovano nelle vicinanze della sala slot.

Sulla vicenda indagano attualmente i carabinieri di Formigine e Modena che, giunti sul posto nell’immediatezza dei fatti, nei giorni successivi hanno continuato ad effettuare i sopralluoghi necessari per fare luce sull’accaduto. Sita in via del Commercio e accessibile ventiquattr’ore su ventiquattro, la sala slot è già stata teatro di altre rapine in passato. Non si sono registrati feriti a seguito della rapina, proseguono a tutto campo le indagini, per risalire agli autori della rapina.