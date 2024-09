Rapina un supermercato e fugge con il bottino

Rapina a mano armata, sabato sera all’ora di chiusura presso il supermercato In’s di via Ancora a Sassuolo. Un rapinatore solitario, armato di pistola, avrebbe minacciato una cassiera facendosi consegnare l’incasso della giornata. L’ovvia apprensione del caso ma nessun ferito, stando almeno alle prime ricostruzioni dell’accaduto, anche se il malvivente sembra sia riuscito a scappare facendo perdere le sue tracce, complice anche la morfologia della zona, tanto vicino alla grande viabilità quanto alle ‘stradine’ del popoloso quartiere della Pista. I Carabinieri della compagnia di Sassuolo stanno ora indagando sull’accaduto. La zona è quella di via Ancora, dove il punto vendita, peraltro, collocatoal civico 206, non è nuovo ad azioni del genere. Nel 2012, infatti due uomini – poi arrestati a seguito delle indagini cui collaborò anche la polizia municipale sassolese - avevano rapinato il punto vendita, facendosi consegnare, sotto la minaccia di una pistola, l’incasso. Nel 2015, invece, una colluttazione tra due individui che avevano ‘puntato’ gli scaffali sottrraendone derrate e la vigilanza aveva di nuovo richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che erano riuscite ad arrestare uno dei due malviventi.