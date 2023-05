Rapinatore all’In’s fugge con l’incasso Malore per una cliente incinta: arriva il 118

Un uomo travisato entra nel supermercato e ordina alla cassiera di dargli i soldi. In pieno giorno e con clienti all’interno. E’ quanto accaduto ieri poco prima delle 13 ai danni dell’In’S di viale Manzoni, all’angolo con via Caduti del Lavoro, a due passi dal centro storico.

Il tutto si è svolto in pochi minuti: come ricostruito da alcuni testimoni, un uomo con il cappuccio della felpa in testa e uno ‘scaldacollo’ a coprirgli il viso, è entrato nell’esercizio commerciale e si è diretto verso la ragazza alla cassa intimandole di consegnargli subito il denaro presente nel registratore di cassa. Presi i soldi, il malvivente si è rapidamente dato alla fuga.

Sotto shock la cassiera ma non solo: tra i clienti presenti al momento della rapina c’era anche una donna incinta che per lo spavento ha avuto un mancamento accasciandosi a terra. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, sia la Polizia di Stato che i Carabinieri, e anche l’ambulanza del 118 per prestare assistenza alla donna. Le immagini delle telecamere sono state consegnate alle forze dell’ordine e il supermercato è rimasto chiuso per alcune ore per consentire tutti i rilievi utili all’identificazione del ladro. La rapina ha suscitato molto clamore in città anche in considerazione della serie di analoghi eventi criminosi che si sono verificati a fine marzo ai danni proprio dei supermercati. In poco più di una settimana, con cadenza praticamente giornaliera e analogo modus operandi, sono stati, infatti, rapinati il Conad City di via Galilei, il Sigma di via Cuneo, l’Md di Cibeno, il Penny di Correggio, l’In’s a Novi e Conad City di Limidi. Proprio in considerazioni di questi eventi, il sindaco Alberto Bellelli aveva scritto al Prefetto, chiedendo di "convocare con urgenza un Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza, per fare il punto sulla situazione che vive Carpi e per adottare le misure necessarie a contrastare il fenomeno della criminalità e a rassicurare la popolazione".

A inizio aprile i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno arrestato un 41enne pluripregiudicato, di origine campane, in quanto indiziato come responsabile delle rapine aggravate commesse nei supermercati di Novi (In’s) e Limidi (Conad): in entrambi i casi il rapinatore aveva utilizzato per recarsi sul luogo e per fuggire dopo la commissione del delitto un taxi, condotto da due taxisti che erano all’oscuro dell’accaduto.

Il supermercato In’S di Carpi già in passato era stato oggetto di eventi criminosi: nel gennaio del 2017 il cassiere era stato minacciato con un coltello a scatto e rapinato dell’incasso.

