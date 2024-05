Rassegna Kino club, il gran finale

Ultimo appuntamento della stagione cinematografica alla sala Truffaut con la rassegna ‘Kino club – Il piacere del visibile’: in programmazione in prima visione esclusiva stasera alle 21.15 il documentario vincitore del Premio del pubblico come Miglior Film del Concorso Italiano al Festival dei Popoli, ‘Nessun posto al mondo’ (Italia 2023, in foto) di Vanina Lappa. La transumanza è praticata da millenni sulla montagna cilentana del Cervati, eppure le istituzioni sembrano ostacolare il lavoro dei pastori che da sempre portano là a pascolare le loro mandrie. In occasione del Modena Belcanto Festival, domani alle 21.30 in cartellone un film speciale, l’unico sopravvissuto interpretato dal grande tenore Enrico Caruso con accompagnamento musicale dal vivo dell’Ensemble del Teatro Comunale di Modena e musiche originali di Daniele Furlati: ‘My Cousin’ (Usa 1918) di Edward José.Il film offre uno sguardo simpatetico ed umoristico sul mondo degli immigrati italiani a New York. Giovedì dalle 19 musica live della Revol Wave Orchestra, dj set e aperitivo a cura di Juta Stereobar. Alle 21.15 in programmazione l’ultima proiezione della stagione: ‘Berchidda Live’ di Gianfranco Cabiddu, Michele Mellara, Alessandro Rossi.