’Resistance’,. Orwell secondo i Muse

Va in scena sabato alle 21, al Teatro Michelangelo di Modena, ‘Resistance’, rock opera liberamente ispirata a ‘1984 ‘di George Orwell. Uno spettacolo originale, costruito sui successi di una delle più importanti band degli ultimi decenni e su uno dei capisaldi della letteratura del Novecento. Il progetto si basa, infatti, sulla passione che Matthew Bellamy, leader dei Muse, ha sempre manifestato per George Orwell, in particolare per ‘1984’, cui è anche interamente ispirato l’album ‘The Resistance’. Marco Rampoldi (regista) e Paola Ornati (drammaturga) hanno immaginato una trasposizione in cui il racconto del tentativo di ribellione di Winston Smith si intreccia, senza soluzione di continuità, con i brani dei Muse, che discendono da questa visione distopica, immaginata a fine anni Quaranta, quando le ferite di nazismo e stalinismo erano particolarmente acute, ma che ha saputo prevedere, in modo tragicamente profetico, molte distorsioni del mondo contemporaneo. Arcangelo Deleo dà voce sia (recitando) al protagonista Winston che tenta di opporsi al regime dittatoriale al cui capo è il Grande Fratello, sia (cantando) alle riflessioni contenute in alcuni grandi successi dei Muse, come Psyco, Uprising, Take a Bow, Hysteria, accanto a molti altri capolavori che contribuiscono a creare un racconto unitario.

m.s.c.