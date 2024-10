Restyling di viale Vittorio Veneto. Sul futuro degli alberi decide la città

A partire da mercoledì 23 ottobre, partirà il "percorso di ascolto e coinvolgimento della cittadinanza per l’individuazione di idee e azioni che possano condurre alla riqualificazione di viale Vittorio Veneto e dell’area urbana circostante". A darne notizia è stata ieri l’amministrazione comunale, che ha dato appuntamento ai commercianti (il primo incontro sarà dedicato alle attività commerciali) alle 14 all’oratorio parrocchiale. Saranno presenti per l’occasione la sindaca Emilia Muratori e alcuni assessori.

Un secondo incontro, invece, si terrà mercoledì 20 novembre alle 20, sempre all’oratorio parrocchiale, e questa volta sarà aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza interessata. Nella stessa nota, dal Comune fanno inoltre sapere: "Intanto è in programma per l’autunno, condizioni climatiche permettendo, il rifacimento del manto stradale del tratto più ammalorato di viale Vittorio Veneto, ovvero quello compreso tra l’incrocio con via della Pace e quello con via Montanara. È già stata invece terminata l’asfaltatura della rotatoria all’intersezione tra viale Vittorio Veneto e la Tangenziale Ovest". La domanda che rimane al momento senza una risposta è: cosa succederà alle possenti alberature ai lati di viale Vittorio Veneto? I marciapiedi di questo viale, infatti, da anni sono fortemente compromessi dalle radici delle piante, con diversi tratti molto critici e difficilmente percorribili. Ma, dall’altra parte, si pone appunto il problema del futuro di questi alberi. A precisa domanda, l’assessore alla Partecipazione, Enrico Panini, ha confermato che l’amministrazione non ha ancora preso una posizione in merito.

"Non c’è nulla di precostituito – ha detto - il percorso partecipato sarà a 360 gradi. I cittadini, i commercianti e i cosiddetti city user sono chiamati a esprimere il loro parere su tutti gli aspetti che ritengono critici e a esporre le loro idee per riqualificare e mettere in sicurezza l’area. Anzi, proprio per consentirci di essere il più concreti possibile, chiediamo a tutti gli interessati di compilare intanto un breve questionario, le cui risposte saranno una base di discussione negli incontri pubblici. Il volantino che pubblicizza le due iniziative, infatti, ha un qr code che, se inquadrato, rimanda a un questionario in cui si affrontano tutti i temi più sensibili, dai parcheggi agli incroci, dal verde urbano alle strade scolastiche. Il tutto per informare il più possibile i residenti".

Marco Pederzoli