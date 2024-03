Rete politecnica, nuovi iter formativi

La Regione Emilia-Romagna ha approvato 47 nuovi percorsi formativi nell’ambito della rete politecnica, finanziati grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo Plus. Questi percorsi, pensati per rispondere alle esigenze del tessuto economico e produttivo locale, rappresentano un’opportunità concreta per coloro che desiderano acquisire competenze e specializzazioni professionali negli ambiti dei settori produttivi in crescita e sviluppo. I nuovi percorsi, definiti in base al Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ), offrono una formazione di alto livello, con una durata compresa tra le 300 e le 500 ore, che include uno stage pratico di durata pari almeno al 20% per i corsi più brevi e al 30% per quelli più lunghi. I corsi coprono una vasta gamma di settori professionali, tra cui lo sviluppo e la gestione dei sistemi informatici, la progettazione e produzione meccanica ed elettromeccanica, la promozione ed erogazione dei servizi turistici e molto altro ancora. Per iscriversi è necessario superare una prova di accesso che valuta le competenze e le capacità dei candidati. A Reggio Emilia sono previsti già previsti i seguenti corsi: Tecnico dell’automazione industriale con competenze di robotica e IOT; Tecnico per la qualità e certificazione nella filiera agroalimentare, ecosostenibilità e digitalizzazione; Tecnico analista programmatore; Progettista multimediale con competenze in comunicazione e marketing digitale; Tecnico della Gestione dell’Energia per lo sviluppo di Comunità Energetiche (CER e CERS) ; Tecnico dei servizi agricoli. Per ulteriori informazioni su tutti i percorsi in programma e dove si tengono si rinvia alla pagina: https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/rete-politecnica.