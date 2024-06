Riattivate quasi tutte le utenze gas

Ha causato notevoli disagi a commercianti e cittadini della zona l’incidente avvenuto a Marano, in località Casona dove un’auto ha divelto completamente una cabina di riduzione del gas metano. I tecnici di Inrete hanno lavorato ininterrottamente per riuscire a risolvere la situazione: alle 13 di domenica erano operative 6 squadre da 2 persone del personale tecnico ed erano state infatti intercettate e chiuse più del 50% delle utenze coinvolte dal danno. Ieri il personale di Inrete ha completato le operazioni di spurgo della rete gas, iniziando di conseguenza le operazioni di riattivazione delle 2100 utenze interrotte. Nel primo pomeriggio di ieri sono state anche riattivate preliminarmente le utenze della casa di riposo di via Primo Maggio. Hera ieri ha fatto presente che, per segnalazioni è possibile rivolgersi al numero verde di Inrete 800 713 666 o al Comune di Marano al numero 334 6828538.