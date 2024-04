Riciclaggio internazionale. Chiesta l’archiviazione per Biagio Passato

La procura ha chiesto l’archiviazione per l’accusa di riciclaggio internazionale nei confronti dell’imprenditore Biagio Passaro, in relazione alle operazioni che l’imprenditore fece con il marchio Regina Margherita negli Stati Uniti. Un’operazione risalente al 2019, quando Passaro consentì l’utilizzo del marchio in alcuni locali, in particolare in Florida. Oggi, invece, è prevista l’udienza a Bologna per le accuse, nei confronti dell’imprenditore della ristorazione di Castelfranco, nonché fra i leader del movimento ‘Io Apro’, di bancarotta fraudolenta, indebita percezione di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio. Oggi sarà discusso il processo con rito abbreviato, condizionato al deposito di una consulenza tecnica da parte della difesa rappresentata dagli avvocati Fontana e Campana.