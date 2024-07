Riciclo e giochi, i bimbi a scuola di ambiente

Per la prima volta quest’anno, Comune di Vignola, Ceas Valle del Panaro (centro di educazione ambientale e alla sostenibilità) e Polivalente Olimpia Vignola hanno organizzato un calendario di eventi rivolti soprattutto ai più giovani (5 – 11 anni), che si svolgeranno al centro nuoto e avranno come tema l’educazione ambientale, anche in ottica di corretto riconoscimento e smaltimento dei rifiuti. L’iniziativa è stata presentata ieri al centro nuoto dall’assessora Anna Paragliola, da Federica Valentini del Ceas e da Massimo Moruzzi di Olimpia Vignola. Quese iniziative, gestite da educatori del Ceas, sono state denominate "Vignola a bordo vasca" e si svolgeranno nei mercoledì di luglio dalle 15 alle 17, con tematiche differenti tutte accumunate appunto dalla formazione alla sostenibilità ambientale. Si partirà già domani con "Giochi optical", quindi il 10 luglio sarà la volta di "Giochiamo riciclando", il 17 l’appuntamento è con "CardBoard Camera", il 24 luglio ci saranno i "Giocolieri fai da te" e il 31 luglio si concluderà con "Ricicletta lab". Ma non solo: è stato confermato anche il calendario delle escursioni guidate dai volontari Ceas e rivolte a tutti gli interessati che partiranno in prossimità dell’autunno. Si inizierà infatti sabato 7 settembre con "Tutti al Monte Cimone!", con ritrovo alla 10 al Lago della Ninfa, per percorrere tutti insieme il Sentiero dell’Atmosfera. Sabato 14 settembre "Da Vignola a Campiglio" (ritrovo alle ore 15.00 al Bar Gioconda). Sabato 21 settembre "Verso la via dei ciliegi" (ritrovo alle ore 15.00 in piazza dei Contrari). Sabato 28 settembre "Il Panaro tra storia e natura" (ritrovo alle ore 15.00 dal piazzale della piscina). "Quest’anno – commenta Anna Paragliola - il programma delle iniziative sull’educazione ambientale si è arricchito di nuove proposte. Desidero ringraziare quindi l’Olimpia Vignola per aver deciso di ospitare i laboratori di riciclo creativo in piscina, senz’altro il luogo preferito da giovani e famiglie per trascorrere le giornate durante le vacanze estive. Grazie ancora agli educatori del Ceas, capaci di avvicinare alle tematiche green adulti e bambini". Marco Pederzoli