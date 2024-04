Ricorso del Forlì, oggi si decide

Si discuterà oggi alle 14 a Roma presso la Corte d’appello il ricorso in 2° grado presentato dal Forlì per la sconfitta di Carpi, dopo la bocciatura in primo grado. I romagnoli avevano fatto reclamo contro l’1-2 del "Cabassi" sostenendo che Cecotti a fine gennaio non avrebbe scontato (come ha fatto saltando la gara) la squalifica con la Pistoiese perché quella gara è stata annullata con l’esclusione dai toscani e che quindi doveva saltare il match col Forlì. Il giudice ha invece ribadito che le gare della Pistoiese non sono annullate ma ne è stato solo tolto l’effetto sulla classifica e spiegato che Cecotti la sua giornata l’ha scontata e non ne può scontare una seconda. Oggi è atteso il giudizio, che in caso di ragione al Forlì toglierebbe al Carpi 3 punti mandando il Ravenna a +1. Poi ci sarebbero 30 giorni di tempo dall’uscita delle motivazioni per fare ricorso al Coni. I risultati di ieri della penultima giornata: Progresso-Sammaurese 2-3, Imolese-Carpi 1-1, Borgo S.D.-Ravenna 0-2, Forlì-Mezzolara2-0, Fanfulla-Lentigione 1-1, Prato-San Marino 0-2, Certaldo-Aglianese 3-2, Sangiuliano-Sant’Angelo 0-2, riposa Corticella. Classifica: Carpi 65, Ravenna 63, Lentigione 56, Corticella e San Marino 54, Forlì 52, Sangiuliano e Prato 44, Fanfulla 42, Aglianese 41, Imolese e Sant’Angelo 40, Progresso e Sammaurese 34, Borgo S.D. 25, Certaldo 24, Mezzolara 21. (Pistoiese esclusa).