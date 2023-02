Ricostruzione, delegazione alla Camera

Dopo la ricostruzione di case, strutture industriali e luoghi di comunità, l’Area Nord – colpita duramente dal sisma Emilia del 2012 – per il post decennale guarda al recupero del suo storico patrimonio architettonico rappresentato dai beni culturali identitari. Si tratta di rocche e castelli, ma anche di palazzi e chiese attorno ai quali si sono sviluppate nei secoli le varie comunità. Già oggetto di approfondite giornate di studio per la valorizzazione e la promozione di questo secolare patrimonio, svoltesi lo scorso novembre a Medolla e organizzate dal Gruppo Studi Bassa Modenese per celebrare il proprio 40° compleanno, ora quell’iniziativa su sollecitazione giunta dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord approda alla Camera dei Deputati. L’appuntamento in programma domani vedrà presenti il presidente dell’Ucman Alberto Calciolari e alcuni sindaci della Bassa che esporranno ai parlamentari l’urgenza di poter condividere e favorire il percorso di recupero e restauro dei beni culturali presenti nel cratere, ma anche di illustrare lo stato di avanzamento dei progetti e riferire sulle iniziative che si intendono adottare per la riscoperta in chiave turistica di queste testimonianze storiche che si innestano su nuovi percorsi ciclabili nazionali ed internazionali di grande interesse ambientale. Saranno a Roma tra gli altri Marco Poletti, presidente del Gruppo Studi Bassa Modenese, Francesco Vincenzi, presidente del Consorzio di Bonifica Burana, Antonio Petralia Ad Eurosets. Nell’occasione la delegazione incontrerà anche l’onorevole Andrea De Maria e i deputati dell’Emilia-Romagna, cui sarà fatta presente l’esigenza di accelerare l’assegnazione di risorse per ultimare i progetti della ricostruzione. Intanto c’è una buona notizia e riguarda il contributo di altri 524.355,07 euro che, in questi giorni, l’Agenzia regionale per la ricostruzione Sisma 2012 ha assegnato al comune di Finale Emilia per opere provvisionali di messa in sicurezza del Castello delle Rocche.

Alberto Greco