Rifiuti, collocati nuovi cestini

In questi giorni il Comune, in collaborazione con Hera, sta installando nuovi e più grandi cestini porta rifiuti urbani a Castelnuovo e Montale. A darne notizia è la stessa amministrazione comunale: "È iniziata nei giorni scorsi la rimozione dei cestini ormai vetusti e la sostituzione con quelli nuovi, di maggiore capienza e dotati di una griglia spegni-mozziconi, per evitarne lo spargimento e sensibilizzare i cittadini sull’attenzione all’ambiente.

Sono oltre cento i dispositivi di raccolta rifiuti che saranno installati nel corso delle prossime settimane. Sarà attuata una riorganizzazione e la copertura sarà ancora più capillare, specialmente nelle aree verdi e lungo piste ciclabili". Il costo dell’intervento è di 55.000 euro.