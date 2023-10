Rifiuti, perché non ’copiare’. Bologna?

Dopo mesi di ’porta a porta’ la situazionenon accenna a migliorare. E i cittadini sono arrivati al limite, non ne possono più. Una città così sporca non si è mai vista e mentre siamo in attesa di capire quale magica formula hanno ideato gli esperti di Comune e Hera per mettere una pezza a questo disastro, crescono abbandoni, errori nel confermento e ritardi nella raccolta dei sacchi. Tutti si chiedono come mai, ad esempio, il sindaco di Bologna, Lepore, non ha mai tolto i cassonetti di carta e plastica in tutta la città (sul centro storico ha fatto rapidamente retromarcia) mentre noi vogliamo fare per forza i primi della classe senza riuscirci, purtroppo. Chissà!