Rifiuti, più conferimenti ’gratis’. Agevolazioni per i pannoloni

Rispetto alle tabelle circolate nei mesi scorsi, quelle definite virtuali dal sindaco, i conferimenti di indifferenziata saranno aumentati e il costo del conferimento extra sarà minore rispetto ai tre euro di cui si vociferava. È quanto è filtrato a margine della commissione ad hoc sui rifiuti ieri in Comune. Inoltre (questo è stato detto esplicitamente) saranno garantite agevolazioni sulla tariffa per i rifiuti per chi utilizza pannoloni e vive situazioni di disagio sanitario o ha in casa bambini di meno di tre anni. A illustrare la cornice alla base del futuro regolamento è stato l’assessore all’Ambiente Vittorio Molinari (nella foto).

Secondo la normativa il regolamento andrebbe approvato entro il 30 aprile, ma c’è un emendamento nel decreto della Pubblica amministrazione che proroga il via libera al 30 giugno: il Comune intende avvalersi del rinvio. "Vorremmo approvarlo per maggio", ha detto l’assessore. Nel frattempo sono in programma incontri con le categorie economiche per l’applicazione della Tcp sulle utenze non domestiche (che scaricano l’iva del 10%) e assemblee con i cittadini.

Tra i nodi sollevati in questi mesi, l’amministrazione ha annunciato che saranno previste delle "franchigie per un utilizzo adeguato alle realtà di chi ha situazioni di disagio sanitario e bambini con età inferiore ai 36 mesi. Ugualmente "ci sarà una franchigia per le strutture con alta produzione di questi presidi, dalle Rsa agli asili". Quanto alle deiezioni animali, saranno installati dei contenitori dove conferire rifiuti come le lettiere non organiche. I contenitori potranno essere posizionati accanto ai negozi per animali e agli spazi della grande distribuzione organizzata. E spunta anche l’idea di una campagna per incoraggiare i cittadini a utilizzare le lettiere organiche (biodegradabili e compostabili).

Altro aspetto: nella prima bolletta (fattura) che arriverà a luglio le famiglie troveranno anche il numero dei conferimenti di indifferenziato effettuati fino al 30 giugno (non conteggiati nel pagamento), in modo da potersi tarare rispetto al limite massimo che sarà definito dal Regolamento. Mentre la seconda bolletta di solito è emessa a gennaio-febbraio 2026, con l’eventuale conguaglio dei conferimenti superiori: significa che eventuali conferimenti in più saranno pagati nel 2027.

g.a.