Rifiuti, si cambia Dall’autunno raccolta porta a porta

Anche Savignano si appresta a passare al sistema di raccolta di rifiuti "porta a porta", allineandosi così a gran parte dei comuni dell’Unione. Ad annunciarlo è una nota diffusa ieri dalla stessa amministrazione, che spiega: "Il nuovo metodo di conferimento, che per Savignano sarà il porta a porta integrale, entrerà a regime in autunno, tra ottobre e novembre 2023. I cittadini sono già stati informati, inoltre da settembre Hera sarà impegnata in quattro riunioni anche con commercianti e associazioni. Sarà presente nel territorio anche una ’Casa smeraldo’, dove incontrare gli addetti di Hera e ritirare i materiali necessari". La decisione di avviare il porta a porta integrale risale al 2018, ed è sostenuta anche dall’attuale Giunta Tagliavini. L’assessora all’Ambiente Elisa Barani dichiara: "La raccolta porta a porta è un ottimo sistema per la riduzione della produzione di rifiuti, migliorando la percentuale di differenziata". Il sindaco Enrico Tagliavini: "Siamo consci delle criticità, ma possiamo imparare dai problemi emersi altrove e venire incontro preventivamente ai disagi". m.ped.