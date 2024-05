Righi ’svela’ il suo programma : "Innovare, crescere, attrarre"

"Ho voluto radunare insieme tutti i candidati delle liste che sostengono la mia candidatura, per condividere con loro un gesto molto simbolico: la consegna del programma di governo della nostra coalizione. Un momento di riunione in cui tutti sono protagonisti". Riccardo Righi, candidato del centro sinistra, ieri pomeriggio, in piazza Martiri, ha ‘chiamato a raccolta’ i 152 candidati della coalizione a suo sostegno, che comprende otto tra partiti e liste. "Il sindaco è per legge responsabile della salute dei cittadini, della loro sicurezza – afferma Righi –. Se devo quindi estrapolare un concetto da un programma articolatissimo, userei un cappello di sintesi: ‘qualità della vita’. Il primo punto del programma riguarda la ‘Città delle Culture’: "Intendo candidare Carpi a ‘Capitale Italiana della Cultura’, avviare il museo delle arti e dei mestieri e realizzare il Festival internazionale della Pace della Memoria e favorire i giovani". ‘Sanità vicina ed efficiente, sostegno e servizi alla persona’: "Miglioramento della rete socio-sanitaria, realizzazione del nuovo Hospice dell’area Nord, manutenzione del Ramazzini nell’attesa del nuovo ospedale". ‘Scuola, formazione e occupazione’, per una "città a misura di bambino, studente e lavoratore". Ancora, ‘Eccellenza e accessibilità nello sport’, per un benessere alla portata di tutti: manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti sportivi pubblici, istituzione di uno Sport Manager, nuova grande palestra polifunzionale del piazzale delle piscine. Per una ‘città rigenerata e sostenibile’, "dalla mobilità alla cura dell’ambiente, anche costruendo la prima comunità energetica di Carpi a servizio della città, recuperando l’area del Ramazzini con l’estensione del Parco delle Rimembranze, e superando il passaggio a livello di Via Roosevelt. Per ‘Essere sicurezza’: pretendere, attraverso l’azione politica, il riconoscimento dell’avanzamento di livello del Commissariato di Polizia di Carpi, con l’adeguamento dell’organico, e aumentare al almeno 105 gli agenti della Polizia locale. Ancora, ‘Sostenere il cuore di Carpi’, connettendo il centro alle frazioni, realizzare almeno due parcheggi multipiano, riaprire il bar Teatro, istituire la giunta nei quartieri, con presenza costante degli assessori e del sindaco. Infine, ‘Innovare, crescere, attrarre’, per "una città giovane, europea e protagonista", in cui rientra anche "l’obiettivo di rafforzare il controllo pubblico di Aimag, con Carpi promotrice di un patto di sindacato con tutti i soci". m.s.c.