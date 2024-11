Rinaldi stecca, irriconoscibile. Sanguinetti unico faro nel buio

DE CECCO 5 (att. 0% su 1) – In settimana aveva invocato un cambio di mentalità che, purtroppo, non è arrivato. Aveva pure evocato uno scenario distopico, in cui soggetti non specificati avrebbero atteso la prossima sconfitta per ’ammazzarci’, testuali parole. Chi scrive non torcerà loro un capello, e ci mancherebbe, però di fronte a una prestazione così negativa non possono neppure piovere applausi.

MEIJS sv – Un singolo ingresso per il muro.

BUCHEGGER 4,5 (att. 40% su 20 con 2 err. e 3 muri sub., 3 b.s.) – Ha provato a dare un minimo di consistenza all’attacco. Due errori ricorrenti, tuttavia, restano da sanare: quelli in battuta e soprattutto quelli in attacco sui palloni che pesano.

RINALDI 4 (att. 0% su 11 con 1 err. e 2 muri sub., ric. 45% su 11 con 4 err., 1 b.s.) – Da migliore per distacco del girone d’andata a zero secco in tre set. Una stecca totale di questa entità dà l’idea dello scoramento nella metà campo gialloblù.

DAVYSKIBA 4,5 (att. 40% su 15 con 1 err. e 2 muri sub., ric. 21% su 14 con 5 err., 5 b.s.) – Spiazzato dal subitaneo ritorno in panchina, entra e concede subito due ace alla battuta di Lagumdzija. Si risolleva in attacco e, a sprazzi, in difesa, ma il bagher non regge e la battuta non va meglio.

MASSARI 5 (att. 50% su 2, ric. 29% su 7 con 1 err.1 muro) – Qualche sprazzo lo offre ma nel complesso non incide.

GUTIERREZ 5 (att. 50% su 2 con 2 muri sub., ric. 0% su 3 con 1 err.) – Riparte in sestetto ma dura sei minuti: passato dall’essere titolare fisso al fondo della panca in un amen, sta decisamente accusando il colpo.

SANGUINETTI 6 (att. 100% su 8, 3 b.s.) – De Cecco si fida solo di lui ormai, eppure Giuliani a fine secondo set glielo toglie. Garanzia in attacco, ed è pure protagonista di una prodigiosa ricezione in tuffo proprio nella serata in cui gli avversari fanno incetta di ace.

ANZANI 5 (att. 50% su 2 con 1 err., 2 muri) – Unica presenza a muro e al servizio nella poco memorabile ora e venti di gioco.

MATI sv – Ingresso ininfluente e anche inspiegabile, per l’unico giocatore di Modena relativamente in serata.

FEDERICI 4 (ric. 41%% su 22 con 5 err.) – Se quella di lasciarlo a coprire i compagni in ricezione è stata una decisione dello staff, allora Penny può considerarsi una vittima. Tramortito dalle bordate marchigiane al servizio, ha provato a tenersi su con la difesa – almeno, finché gli è stato permesso.

GOLLINI sv – Una gioia rivederlo in campo, ma in circostanze che non convincono.

All. GIULIANI 4 – Premessa: fino a metà della partita con Cisterna, la sua squadra ha giocato complessivamente bene. Poi però cos’è successo? Come mai tutta questa confusione tra i reparti, nei cambi, nelle gerarchie?

CIVITANOVA: Boninfante 6, Lagumdzija 8, Bottolo 6, Nikolov 7,5, Podrascanin 6,5, Chinenyeze 6, Balaso (L) 7. Khanzadeh 7, Loeppky e Gargiulo sv. All. Medei 7,5.

Fabrizio Monari