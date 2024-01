Rintracciati 347 minori non accompagnati

E’ stato un anno particolarmente ‘denso’ e impegnativo anche per gli agenti dell’ufficio immigrazione; un ufficio sottoposto ad uno sforzo enorme se si tiene presente come le istanze di cittadinanza, ad esempio, siano passate da 1181 a 1821.

Un super lavoro legato ovviamente all’elevatissimo numero di pratiche da trattare connesse all’aumento degli sbarchi a livello nazionale. Di conseguenza sono aumentate notevolmente le richieste di protezione internazionale: si è passati dalle 459 pratiche di richiesta asilo trattate nel 2022 alle 1.318 del 2023 (+ 187%). I permessi di soggiorno rilasciati sono stati 38995, a fronte dei 35688 dell’anno precedente. E 1821 gli ordini del questore a seguito di espulsione dal territorio nazionale; 318 i trattenimenti del Questore presso i C.P.R. Incredibile poi il lavoro svolto dagli uffici per il rilascio dei passaporti: 46360 pratiche a fronte delle 27690 del 2022. Incrementata ulteriormente poi l’attività svolta in favore dei minori stranieri non accompagnati: quelli rintracciati o che si sono presentati in Questura sono stati 347, a fronte dei 286 dell’anno precedente.

La questura ha operato in sinergia con il Pris del Comune di Modena, che ne ha curato la pronta accoglienza e presa in carico. L’Ufficio immigrazione ha anche curato la puntuale istruttoria delle varie posizioni soggettive, profondendo il massimo sforzo per ridurre i tempi di consegna dei titoli di soggiorno, ma anche per rivedere le posizioni relative a stranieri dediti ad attività criminosa, avviando le conseguenti procedure di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno, agendo in tempo reale anche sugli stranieri scarcerati irregolari e sui fermati accompagnati da tutti gli uffici e comandi delle Forze dell’Ordine.

"C’è stato un incremento delle espulsioni ma anche e soprattutto di espulsioni con accompagnamento presso i centri per rimpatri" ha sottolineato il questore.