"Ripartiamo dallo spirito mostrato col Milan"

Uniti verso l’obiettivo. E’ un coro social, quello dei giocatori neroverdi, che ‘benedice’ il punto raccolto contro il Milan e invita e non arrendersi. Forse ha ragione Davide Ballardini ad evocare lo ‘spirito giusto’ di un ‘grande gruppo’ che non può fare a meno di ricompattarsi attorno a risultati che la classifica oggi dice che non bastano, ma magari giocando come il Sassuolo più recente arrivano e lo tolgono dai guai. "Un buon punto, e un punto di partenza in vista delle sei finali che ci aspettano", ha scritto Obiang sulle sue pagine social, trovando sponda in Ruan Tressoldi. "Spirito giusto. Peccato non aver fatto i tre punti, ma continuiamo verso l’obiettivo", ha scritto il brasiliano, entrato in campo a sostituire quel Toljan sulle cui condizioni – è uscito dopo 10’ di gara – oggi, con la ripresa degli allenamenti al Mapei Footoball Center, si saprà forse qualcosa di più in vista della gara che domenica oppone i neroverdi al Lecce alle 12,30 al Mapei.