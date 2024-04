"Risolveremo i problemi della raccolta rifiuti"

Il Comune di Fiumalbo rende note le prime criticità sulla nuova modalità di raccolta rifiuti, per le quali si cercheranno soluzioni col gestore Hera. "La nuova modalità di raccolta – dicono dal Comune – è partita o comunque partirà in tutti i comuni del Frignano e della Provincia, nessuno escluso. Taluni hanno già attivato l’apertura del cassonetto della differenziata con la carta smeraldo, altri stanno cambiando in questi giorni i cassonetti. Siamo concordi che occorra che ciascuno di noi faccia il proprio sforzo per raggiungere gli obiettivi di differenziata posti dalla Regione, ma evidenti sono già le prime criticità, che fra l’altro avevamo già sottolineato e fatto mettere a verbale nei vari incontri. Ci riferiamo – proseguono dal Comune – in particolar modo alla necessità di prevedere per le attività commerciali (alberghi, bar, ristoranti) modalità di smaltimento ad hoc della indifferenziata, perché gli attuali cassonetti sono piccoli anche solo per i sacchetti dei rifiuti di una famiglia numerosa. La dislocazione delle batterie di cassonetti deve tener conto della densità abitativa, del rispetto delle proprietà e del principio di massima copertura.

Abbiamo già scritto e contattato il gestore – assicurano dal Comune – per chiedere soluzioni particolari per le problematiche che ci sono state evidenziate. Il gestore farà una ulteriore verifica con le attività commerciali di Dogana Nuova al fine di recepire ulteriori esigenze. Invitiamo comunque la popolazione a contattare i membri della nostra amministrazione o l’ufficio tecnico per le segnalazioni, così che nei prossimi incontri che abbiamo richiesto al gestore, si possano porre in essere tutti quei correttivi che consentano di aggiustare il tiro. Come Amministrazione abbiamo dato la disponibilità ad attivare o prevedere servizi aggiuntivi e/o modalità differenti da quelli previsti a livello provinciale".

g.p.