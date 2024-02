Rispetto degli animali. Incontro a scuola

Una mattinata all’insegna del benessere animale per gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore "Lazzaro Spallanzani" di Montombraro di Zocca, che nei giorni scorsi hanno affrontato il tema del rispetto e della convivenza fra uomo e animale da affezione. Ha partecipato Felice Tagliaferri, artista scultore non vedente di fama internazionale, con il suo cane guida. Ci sarà un altro incontro in occasione dell’inaugurazione delle dog-toilets. L’iniziativa fa parte di un progetto didattico voluto da Sara Sandrolini, assessore del Comune di Zocca al Benessere animale, in collaborazione con i volontari di Mici nel Cuore & Co di Zocca e dintorni che coinvolge diversi attori del mondo animale, oltre alle scuole.