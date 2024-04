Risultati post season in Seconda e Terza

I risultati della post season di Seconda e Terza. In Seconda "E" semifinali playoff Fox Junior-Boiardo 5-2 e Real Maranello-Cerredolese 3-1, il 5/5 la finale Fox Junior-Real Maranello, nell’andata playout Fonda Pavullese-Audax Casinalbo 5-0 (rit. 5/5). In Seconda "F" semifinale playoff Mandrio-Carpine 2-1, il 5/5 la finale playoff Medolla-V. Mandrio, nell’andata playout Cabassi-Modenese 2-1, rit. 5/5. In Seconda "H" semifinali playoff Rivara-Airone 0-1 e Junior Finale-Sanmartinese 2-2 d.t.s. (Finale qualificato per miglior piazzamento), il 5/5 la finale playoff Junior Finale-Airone. In Terza "A" nei quarti playoff Real Dragone-Magreta 3-3, Academy TdC-A. Solignano 0-0 e Levizzano-Eagles Ancora 0-2, il 5/5 le semifinali playoff Madonna di Sotto-Eagles Ancora e Real Dragone-Academy TdC (finale il 12/5). In Terza "B" nei quarti playoff Monari Nasi-Concordia 6-0, Cortilese-San Francesco 2-3 e Novese-Possidiese 1-3, il 5/5 le semifinali playoff San Vito-San Francesco e Monari Nasi-Possidiese (finale il 12/5).