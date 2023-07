Ritrovato Trattore Rubato a Mirandola, Restituito al Proprietario Dopo Poche Ore

Un potente trattore New Holland, rubato in una azienda agricola in via Bosco Monastico, è stato ritrovato poche ore dopo nascosto tra i cespugli nel parco della Favorita. Il furto, avvenuto la notte tra venerdì e sabato scorsi, era stato denunciato dal titolare ai carabinieri di Mirandola. "Fino a mezzanotte – racconta il proprietario – il mezzo era nel riparo con gli altri. Sabato mattina, dovendolo utilizzare, ho scoperto il furto. Seguendo i solchi delle gomme lasciate sul terreno ho accertato che i ladri hanno percorso i campi agricoli fino a raggiungere via Anita Ribeiro e da qui probabilmente, imboccata via La Marchesa, hanno raggiunto l’attiguo parco della Favorita dove l’hanno nascosto. Il cliente di un bar della zona, portando a spasso il cane, l’ha individuato avvertendo i carabinieri. Il mezzo, con danni alla portiera e senza targa, mi è stato restituito". Flavio Viani