Rotary, riflessione sui giorni del Covid

Il tema del Covid è stato affrontato, nella conviviale del Rotary di Sassuolo, l’altra sera, con un incontro che ha visto la partecipazione di Ercole Turrini, medico pneumologo dal 2016 presso la UO di Pneumologia dell’Ospedale di Sassuolo e il Dott. Don Alberto Debbi che, prima di entrare in Seminario, ha studiato medicina al Policlinico di Modena, laureandosi nel 2001 per poi specializzarsi in malattie dell’apparato respiratorio.

La prima esperienza professionale all’ospedale di Scandiano, quindi al pronto soccorso di Castelnovo Monti e poi al reparto di Pneumologia a Sassuolo fino al 2013. Debbi, in occasione della pandemia da Covid 19 è stato di nuovo assunto temporaneamente dall’Ospedale di Sassuolo come specialista presso l’Unità Operativa di Pneumologia. I due medici hanno raccontato il dramma del Covid attraverso la loro esperienza personale, soffermandosi sul vissuto, le emozioni e le riflessioni di quei giorni. E’ stata anche ricordata la fase acuta dei mesi di marzo e aprile e cenni alla gestione e all’organizzazione dell’emergenza.

l.c.