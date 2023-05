Rotary, sindacati e parrocchie mobilitati

Tante le raccolte fondi organizzate a Modena destinate alle popolazioni alluvionate della Romagna. L’evento di danza "Danzando in Tour" che si è svolto domenica scorsa al PalaPanini con oltre 350 ballerini in competizione, è stato un evento di solidarietà. Grazie al contributo già stanziato da Uisp Modena e alle donazioni effettuate in giornata si è infatti raggiunta una cifra di 4000 euro che verrà interamente devoluta ai comitati Uisp di Imola-Faenza, Ravenna-Lugo e Forlì-Cesena, duramente colpiti dall’alluvione di questa settimana.

Torna la Fiera di Maggio e Castelnuovo, e proprio in collaborazione con la Parrocchia di Castelnuovo Rangone e il Gruppo Scout Agesci Castelnuovo Rangone 1, è stata organizzata una raccolta fondi per aiutare le popolazione alluvionate.

Mobilitato anche il Rotary Club Modena, che con alcuni soci e amici ha raccolto la chiamata del Parroco Don Tiziano Zoli del Rotary Club Faenza, e ha portato l’aiuto che poteva: attrezzature per spalare e tante braccia che hanno liberato alcune chiese e case. Anche l’Amministrazione comunale di Sassuolo ha deciso di promuovere la raccolta fondi lanciata dal Comune di Faenza, una delle realtà maggiormente colpite dall’emergenza alluvione: la giunta ha voluto devolvere la somma di 5.000 euro per iniziare con contributi concreti, invitando la cittadinanza a proseguire con altri versamenti.

Mobilitati anche i sindacati provinciali di carabinieri e polizia: "Un esercito inarrestabile di persone e famiglie ha consegnato colli e imballaggi pieni di mercedi ogni peso e dimensione" hanno spiegato Alfonso Montalbano, Segretario Nazionale di USMIA Carabinieri e Roberto Butelli, Segretario Provinciale del SIULP di Modena.