Rubati settemila euro a una restauratrice

Luciana Luppi, titolare del laboratorio di restauro mobili Lucy Art, è stata rapinata da una coppia di giovani che le hanno portato via la borsa dal sedile dell’auto. Il grave episodio è successo intorno alle 14,40 di mercoledì 17, di fronte all’ex forno in via Martiri nella frazione di Fossa. La restauratrice ricorda le circostanze del furto: "Una donna alla guida dell’auto mi seguiva sbracciandosi fuori dal finestrino – rammenta Luciana - facendomi segno d’accostare. Una volta fermata ha affiancato la sua vettura alla mia indossando, nel frattempo, la mascherina. Mi ha subito chiesto come raggiungere Mirandola quando, all’improvviso, un complice ha spalancato la porta del passeggero rubandomi la borsa riposta sul sedile. Correndo il compare è balzato a bordo della vettura, una Ford Focus in assetto sportivo che, sgommando, ha invertito la direzione di marcia dirigendosi a tutta velocità in verso la statale 12. La ricordo bionda e giovane d’aspetto mentre l’uomo entrato a rubare la borsetta era a volto scoperto aveva capelli brizzolati di circa quarant’anni. Nella borsetta, oltre ai documenti, c’erano le chiavi di casa il bancomat e 1680 euro incassati in mattinata. Ho subito contattato la banca per bloccare la carta di credito purtroppo – precisa – la lunga attesa telefonica ha permesso ai malfattori di fare consistenti prelievi. Due quelli effettuati a Cavezzo dieci minuti dopo il furto, il terzo in via Carlo Sigonio a Modena per un totale di 5800 euro che, sommati al contante, sono 7480. Con analoghe modalità, venerdì, una pensionata di Camposanto è stata derubata della borsetta poggiata sul sedile passeggero: la donna ha chiesto informazioni distraendola e il complice rubato la borsa. Flavio Viani