Rubbiani, la famiglia ’Affetto commovente’

Non si ferma l’onda di cordoglio nei confronti della famiglia di Roberto Rubbiani, l’ex sindaco di Serra e stimato manager della sanità modenese morto lo scorso 11 maggio in ospedale. Alla moglie Franca Cottafavi continuano arrivare messaggi di vicinanza: "Con la sua scomparsa abbiamo avuto un’ulteriore testimonianza di quanto Roberto sia sempre stato speciale nel lavoro e nella vita. Come famiglia, ci teniamo a ringraziare uno per uno chi lo ha voluto ricordare – aggiunge Franca –: grazie alla comunità di Serra e a quella di Pavullo, al sindaco di Modena Muzzarelli per il suo sentito pensiero, al presidente dell’Unione Pasini per il toccante telegramma e a tutti i sindaci, le altre autorità, oltre che i colleghi della sanità che hanno ricordato il suo spessore umano e professionale.

Tutto questo affetto ci fa davvero commuovere".