Run 5.30, più iscritti che a Milano . In migliaia si ritrovano all’alba per correre nel cuore della città

Continua il successo senza freni della Run 5.30, in particolare a Modena, che la tenne a battesimo nel lontano 2009. In tanti hanno risposto al richiamo di provare, almeno una volta, a svegliarsi all’alba per correre o camminare, per 4,8 km., attraversando una città ancora addormentata, con la luce dell’alba che addolcisce i colori e l’aria più leggera, in una mattinata dal meteo ideale. Gli iscritti 2024 sono stati oltre 7.000, record assoluto di presenze per il Tour 5.30 fra tutte le undici tappe in programma (anche se Torino ogni anno si sta facendo più sotto...). Modena supera per partecipazione anche città molto più grandi, come Milano, grazie soprattutto alla spinta dei ragazzi delle superiori che così uniscono la festa alla promozione di sani stili di vita, di cui movimento e alimentazione sono parte essenziale. Un fiume di magliette rosse è scorso sul percorso di quest’anno. Si parte dal Parco Novi Sad e si procede lungo i viali Monte Kosica, Caduti in Guerra, Martiri della Libertà. Poi ci si insinua in via Saragozza, Canalgrande, via Emilia e Via Farini, passando davanti al Palazzo Ducale. Passando da via 3 Febbraio si imbocca corso Cavour e si inizia a vedere il traguardo, è ora di accelerare... quindi via Fontanelli e ritorno alla partenza, sotto le tribune del parco Novi Sad, per il ristoro con le ciliegie, gli immancabili "selfie" da condividere sui social e tante chiacchiere con gli amici.

Giuliano Macchitelli