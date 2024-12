Sabato visita guidata alla mostra di Manara su ’Così fan tutte’

Ninfe sfuggenti, satiri maliziosi, divinità volitive popolano le tavole di Milo Manara, maestro del fumetto erotico, che ha firmato le scenografie e i costumi del "Così fan tutte" di Mozart proposto qualche settimana fa al Comunale. Presso il Museo della figurina a Palazzo Santa Margherita sono esposti i bozzetti originali di Manara, nella mostra proposta da Fondazione Ago in collaborazione con Comicon e Teatro Comunale. Sabato 21 alle 15 si terrà una visita guidata, condotta dagli operatori del dipartimento educativo della Fondazione Ago: si passeranno in rassegna le diverse tavole, i disegni preparatori per i costumi, il sipario e il boccascena, e le scene ispirate alle Metamorfosi di Ovidio o all’Odissea di Omero. La visita guidata è compresa nel prezzo del biglietto: occorre prenotare sul sito fmav.org. La mostra "Così fan tutte. Le Metamorfosi d’Amore" sarà aperta fino al 12 gennaio dal mercoledì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19, il sabato e domenica e nei festivi (tranne il 25 dicembre e il 1° gennaio) osserverà l’orario continuato dalle 11 alle 19. I Le prossime visite guidate sono in programma sabato 28 dicembre e poi 4 e 11 gennaio.

