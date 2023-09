Sagra del Tortellino, l’Oste sarà Claudio Guidetti

E’ ormai tutto pronto per l’edizione 2023 della Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, che animerà le giornate di Castelfranco con eventi e tanti momenti gastronomici – a base di tortellino tradizionale, ovviamente – dal 7 al 17 settembre prossimi. L’associazione La San Nicola, intanto, che è l’organizzatrice dell’evento con il patrocinio del Comune di Castelfranco, ha reso noto il nome dell’Oste 2023, che sarà quindi protagonista durante la sfilata di chiusura della sagra assieme alla Dama. Ebbene, si tratta di Claudio Guidetti del Consorzio Parmigiano Reggiano e vice presidente di Piacere Modena. "Siamo onorati – commenta Gianni Degli Angeli, presidente de La San Nicola - di avere un Oste tra i maggiori esperti e divulgatori di quel prodotto eccezionale che è il Parmigiano Reggiano DOP, fondamentale per il ripieno del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia. Un Oste speciale anche perchè "sfoglino". Oltre a essere relatore durante i nostri corsi, infatti, Guidetti ha voluto anche diplomarsi sotto la guida delle Maestre Sfogline di Castelfranco Emilia, che tramandano da anni il sapere legato al Tortellino tirato al mattarello e richiuso a mano, nella ricetta tradizionale depositata di Castelfranco Emilia". Claudio Guidetti riceverà perciò il Mattarello 2023, opera dello scultore Vittorio Mameli, dalle mani di Maurizio Fini, Oste 2022 e Gran Maestro della Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, e dalla Dama 2022 Nicoletta Mantovani. Il nome della nuova Dama 2023 sarà rivelato, come da tradizione, appena prima della storica rievocazione della nascita del Tortellino a Castelfranco Emilia. Unica indiscrezione: dovrebbe essere un nome legato al mondo dei motori.

m. ped.