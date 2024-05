Salone di parrucchieri nel mirino. Spaccata anche alla tabaccheria

Spaccata l’altra notte al salone di parrucchieri di via Gerosa, alla Sacca. Ignoti hanno sfondato la vetrata con un tombino e si sono introdotti all’interno del negozio Dannarita. La titolare Anna Rita Di Paola racconta che l’episodio è accaduto alle 4.30 del mattino. "All’interno i ladri hanno portato via alcune macchinette che utilizzo per lavoro, maschere, il colore, i trucchi. Hanno anche rubato la cassetta dove abbiamo i soldi, ma per fortuna non c’era nulla, io porto via tutto prima di uscire". Sicuramente il danno maggiore è stata la porta di ingresso, per ripristinarla ci costerà sui 2-3mila euro". La titolare è andata a fare denuncia.

Nella stessa notte è stata presa di mira la tabaccheria vicina, sulla Canaletto, che però ha chiuso ormai da due anni. Anche in questo caso una banda – non si esclude potrebbero essere le stesse persone – hanno sfondato l’ingresso a vetri, ma dentro ovviamente non hanno trovato nulla. A conferma comunque di una notte movimentata, va detto che sempre venerdì sera una donna e il marito mentre passeggiavano all’altezza della chiesa parrocchiale, in via don Elio Monari, verso le 21 hanno prima visto due ragazzi stesi per terra. Hanno chiesto cosa stessero facendo, ma subito si sono visti spuntare un gruppo di altri 7-8 giovani di origine straniera che ha cominciato "a insultarli, accerchiarli e minacciarli. Per fortuna abbiamo mantenuto la calma e la situazione non è degenerata".

Un referente del comitato della Sacca chiede al più presto "un potenziamento dell’illuminazione pubblica e del servizio di videosorveglianza, oltre a un maggiore pattugliamento della zona: sono tanti i casi di questi ragazzi che lasciati allo sbando compiono atti vandalici e infastidiscono quando non proprio aggrediscono le persone".

g.a.