Salute della donna, Open Week con tante visite gratuite

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena aderisce, con i suoi ospedali premiati con i ’Bollini Rosa’, alla decima edizione dell’Open Week sulla Salute della Donna, promossa da Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in programma fino al 30 aprile.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere la cura al femminile, sensibilizzando sull’importanza della prevenzione primaria, della diagnosi precoce e dell’aderenza terapeutica. Grazie alla disponibilità dei professionisti dell’AOU di Modena, saranno offerti gratuitamente servizi clinici e informativi dedicati alla salute della donna.

"Anche quest’anno confermiamo il nostro impegno per la salute delle donne, offrendo servizi gratuiti e informazione, in linea con la missione dei Bollini Rosa e con il forte coinvolgimento delle nostre équipe multidisciplinari", commenta Angela Putignano, referente per i Bollini Rosa dell’Aou di Modena.

Tra le numerose iniziative all’Ospedale di Baggiovara, doamani dalle 9 alle 11.30, sarà possibile effettuare elettrocardiogrammi presso l’ambulatorio di Cardiologia (ingresso principale, secondo piano, ascensore 8). Le prenotazioni sono attive da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13.30, telefonando al numero 059 3961573.

Al Policlinico di Modena, il Centro Pascia, diretto dalla professoressa Maria Grazia Modena, aprirà le sue porte nei giorni 29 e 30 aprile, dalle 9 alle 11.30, per visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi. In questo caso, la prenotazione avviene esclusivamente via email, scrivendo all’indirizzo cardio.pascia@aou.mo.it entro e non oltre il 24 aprile e indicando un recapito telefonico. Sarà il personale sanitario a ricontattare le utenti per fissare l’appuntamento.

Invece per tutta la settimana, dal 22 al 30 aprile, l’équipe di Dermatologia dell’Azienda condividerà sui canali social ufficiali una serie di video-pillole informative, con approfondimenti e consigli pratici sulla salute della pelle.

Anche il servizio di Dietologia e nutrizione clinica del Policlinico parteciperà all’iniziativa: nelle mattinate di domani e del 29 aprile, dalle 9 alle 10.30, saranno effettuate visite dietologiche presso l’area multidisciplinare (ingresso 1, piano primo, stanza 13). Per accedere al servizio è necessario prenotare telefonando al numero 059 4225696.

Nel pomeriggio del 29 aprile, dalle 12 alle 15 le neurologhe dell’Aou saranno a disposizione per colloqui telefonici rivolti a donne caregiver di persone affette da patologie neurodegenerative. Basterà chiamare il numero verde 800 000 937 per ricevere supporto e orientamento.

Sempre il 29 aprile, nella stessa fascia oraria (12–15), sarà attivo anche il servizio di Psicologia clinica, che offrirà colloqui telefonici con una psicologa dell’Azienda, anch’essi riservati a donne caregiver. In questo caso, il numero da contattare è lo 059.3961612.