Salvezza ormai alla portata,. Mc cerca certezze in Liguria

Tocca al Modena Cavezzo apire stasera la 7^ di ritorno di Serie A2 Elite. I gialloblù giocano alle 20,30 a Campo Ligure sul parquet dei genovesi del Cdm Futsal in uno dei due anticipi del turno (alle 20,15 c’è Lecco-Elledì). Dopo la grande prestazione col 3-3 ottenuto contro il Pordenone secondo della classe, la squadra di Sapinho cerca conferme del buon momento (7 punti nelle ultime 4 gare) contro la quarta forza del campionato per avvicinare ancora di più una salvezza sempre più alla portata, grazie al +11 sull’Altovicentino penultimo che al momento non farebbe giocare il playout, costringendo i veneti alla discesa diretta in A2. Coach Sapinho ritrova dopo la squalifica due colonne come Jezin e Dudu Costa (nella foto), con 21 reti quarto fra i marcatori del girone, ma perde per il doppio giallo di sabato scorso El Madi, mentre nei genovesi mancano Foti (10 reti per lui) e Politano pure espulsi nel ko per 3-0 sul campo dell’Altamarca. Le altre gare si giocano tutte domani: Pagnano-Leonardo, Mestre-Fenice, Altovicentino-Altamarca, Petrarca-Pistoia, rip. Pordenone. Classifica: Petrarca 42, Pordenone 37, Altamarca 35, Cdm 31, Leonardo 29, Elledì e Lecco 28, Mestre 26, Pagnano 22, Fenice e Modena Cavezzo 18, Altovicentino 7, Pistoia 3.

d. s.