San Prospero, si ripresenta Borghi: "Alle parole faccio seguire i fatti"

Si chiamerà "San Prospero 2030 Sauro Borghi Sindaco" la lista civica, che si presenterà a sostegno della candidatura di Sauro Borghi, che l’8 e 9 giugno tenterà di strappare il consenso dei suoi concittadini per il terzo mandato da sindaco. In una lettera inviata in questi giorni alla popolazione Borghi ci ha tenuto a sottolineare che "si tratta di una lista civica politicamente trasversale", anche se gode del sostegno del locale Circolo Pd, cui ha rivolto un ringraziamento per l’esplicito "appoggio" dichiarato. La cosa non era scontata, dopo la frattura che si era consumata a dicembre. Forte anche di questo via libera Borghi, eletto l’ultima volta con oltre il 65%, che si definisce "sindaco della concretezza", confida di "ottenere il rinnovo del consenso di tutti i cittadini che hanno potuto constatare, - scrive lui stesso - nel corso di questi anni, di quanto alle mie parole seguano fatti concreti". "In questi dieci anni – ricorda Borghi con orgoglio - abbiamo dato priorità alle famiglie, occupandoci delle strutture scolastiche per renderle ancora più sicure, efficientate, funzionali e al passo coi tempi. Abbiamo più che dimezzato il debito pubblico ed è mia intenzione continuare a lavorare in questa direzione, puntando nei prossimi anni all’abbassamento del carico fiscale da Imu ed Irpef. Abbiamo sostenuto e vogliamo continuare a sostenere le imprese, le attività commerciali, le associazioni sportive. Ci siamo impegnati assiduamente negli ambiti della cultura e delle pari opportunità e riteniamo che su questi temi ci sia ancora molto lavoro da fare insieme. Molte opere pubbliche sono in attuazione ed altre già programmate con i fondi del sisma 2012 ed entro il prossimo quinquennio confido di portarle a termine". Cardini della azione programmatica di Borghi per il futuro saranno una maggiore attenzione alla manutenzione delle strade, al verde urbano ed al miglioramento della mobilità dolce, "non solo – sostiene Borghi - per continuare a promuovere le nostre politiche ambientali e salutiste ma anche per sviluppare meglio il cicloturismo e il turismo enogastronomico. E già anticipa che se verrà rieletto si avvarrà di una squadra "in buona parte rinnovata, di donne e uomini seri, onesti e che hanno a cuore il bene di San Prospero", premiando "la competenza rispetto all’appartenenza politica puntando – chiarisce Borghi - sui giovani perché sono loro il nostro futuro".

Alberto Greco