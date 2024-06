Sanguinetti a Parigi, Rinaldi verso l’esclusione

Speranze intatte per Giovanni Sanguinetti, che si è giocato con piglio le sue occasioni, nessuna chance per Tommaso Rinaldi, che ieri, pur essendo convocato e in panchina è rimasto l’ultima delle opzioni all’arco del ct De Giorgi, di fatto mai in campo nelle ultime due settimane in azzurro. Questo il responso del combattutissimo quarto di finale della Volleyball Nations League che ha visto protagonista l’Italia ieri pomeriggio, eliminata dopo una battaglia di oltre due ore dalla Francia di Andrea Giani, che ha utilizzato col contagocce Earvin Ngapeth. L’Italia ‘B’ convocata per la trasferta di Lodz si è schierata con Porro e Bottolo di banda, e l’impressione è che saranno i due giovani a fare da vice a Michieletto e Lavia a Parigi, tra un mese. Al centro invece Sanguinetti ha giocato titolare tutto il match, chiudendolo con 9 punti all’attivo e un ottimo 73% in attacco: il bolognese ormai a Modena da tutta la sua carriera ad alto livello, sarà in lizza fino alla fine per un posto tra i convocati ai Giochi, e molto dipenderà da quale sarà alla fine la volontà di De Giorgi sul numero di centrali da portarsi dietro, tre o quattro. Rinaldi è entrato in campo soltanto nel quarto set per effettuare due battute, una sbagliata, sopravanzato nelle gerarchie anche da Francesco Recine, che più di lui potrà mettersi in mostra in queste settimane di ritiro per provare a far cambiare idea all’allenatore.

Nella parte di campo francese come detto solo qualche apparizione per Ngapeth, ben 28 punti per l’opposto Patry mentre molto bene hanno fatto altri due ex modenesi: il libero Grebennikov e lo schiacciatore Kevin Tillie, titolare al fianco di Clevenot e autore di 15 punti. La truppa ‘modenese’ sarà più folta nella Nazionale femminile, con l’adottivo Velasco, il geminiano Barbolini a fargli da vice e Francesco Bettalico come fisioterapista al seguito di Egonu e compagne. Per ciò che riguarda la Vnl in sé, invece, la prima semifinale sarà Francia-Polonia mentre il sorprendente Giappone di Yuki Ishikawa incontrerà sempre oggi la vincente del match di ieri sera tra l’Argentina di De Cecco e la Slovenia. Per quanto riguarda la stesura del calendario olimpico, invece, bisognerà attendere la prossima settimana: l’Italia dovrebbe esordire il 27 luglio, così come in generale tutte le squadre partecipanti al torneo maschile.

a. t.