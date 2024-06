Sanità e cultura, tutte le linee guida

Si è chiusa ieri sera nel salone della Camera di commercio la campagna elettorale della Lista civica ‘Modena per Modena’ guidata dalla professoressa Maria Grazia Modena.

Ieri sera, davanti a tutti i candidati della sua lista e a tanti sostenitori e sostenitrici, la professoressa Modena ha quindi colto l’occasione per riavvolgere il nastro e ricordare così i punti salienti dei suoi impegni assunti con gli elettori "che proseguiranno per il bene del territorio nel caso di successo elettorale": maggiore impegno per la cultura umanistica come maestra di vita, ruolo attivo del Comune nelle vertenze sindacali per il sostegno alle aziende modenesi come la Maserati, stop alla cementificazione selvaggia del territorio a favore del verde pubblico, sostituzione del fallimentare progetto di raccolta rifiuti applicato da Hera nell’ottica delle economia circolare che porti alla chiusura del bruciatore fonte e pericolo di malattie per i cittadini, pervenire nei tempi necessari ad una unica Azienda sanitaria provinciale per ridurre burocrazia, costi di gestione per tante presidenze, direzioni e sedi, maggiore elasticità ed efficienza nella assistenza al malato con la riduzione delle inaccettabili liste di attesa attuali, dare piena attuazione al Patto per la Sicurezza del cittadino stipulato sin dal 2022 dal Comune con la Prefettura ma mai attuato nella su interezza, aiutare e sostenere lo sport giovanile con migliori e maggiori attrezzature sportive.

Una lunga lista di obiettivi, quindi, che ieri sera per l’occasione sono stati ricordati al pubblico di presenti ritrovatisi nel salone della Camera di commercio.