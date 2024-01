Sanmichelese in scia alle prime

Tre vittorie di fila e tanti giovani sotto i riflettori. La Sanmichelese continua a candidarsi come "rompiscatole" nella vetta tutta reggiana di Promozione, dove le prime tre della classe Bibbiano, Vianese e Arcetana viaggiano a un ritmo altissimo. La truppa di Nunzio Azzurro ha sbancato il campo della Quarantolese dopo i successi con Vezzano e Cdr, confermandosi quarta forza del campionato grazie alle 8 vittorie nelle ultime 11 gare.

"Con la squadra abbiamo fatto un patto – spiega il ds Enrico Pifferi – che è di non guardare la classifica fino ad aprile e pensare solo a gara per gara. Poi vedremo fra due mesi dove siamo. Onestamente l’obiettivo è quello di centrare i playoff, cosa non scontata visto che anche dietro ci sono tante squadre in pochi punti, anche perché le prime tre hanno fatto investimenti e sono un gradino sopra le altre per ora. Però ci godiamo il momento e soprattutto i nostri giovani, in attesa di ricevere le prime tre da noi allo "Zanti" nel girone di ritorno". Anche domenica Azzurro ha schierato dal 1’ ben 5 under invece dei 2 obbligatori, i 2005 Frimpong e Baisi e i 2003 Grillenzoni, Peddis (in rete assieme al 2005 Fugallo nel 2-0) e Manzini, con questi ultimi due che hanno timbrato 19 reti in due, un "tesoro" tutto costruito nel settore giovanile del club sassolese, un’abbondanza "green" che in questo momento porta il tecnico a tenere in panchina un top player per la categoria come Capasso. "Ci coccoliamo i nostri giovani – prosegue Pifferi – che si stanno confermando su alti livelli. Peddis era già andato in doppia cifra l’anno scorso, mentre Manzini che era stato in Nazionale Under 17 dopo qualche problema fisico dell’anno scorso è esploso. A dicembre è arrivato dalla Cittadella Fugallo, un 2005 che si è calato bene nel nuovo gruppo e con la sua forza fisica si fa sentire".

d. s.