Santo Tronco, gaffe di Cuoghi. Logo di partito sul manifesto

Il caso è rientrato, ma ha fatto correre più voci in città. Colpa dei social sui quali, per augurare buona pasqua a quanti lo seguono Luca Cuoghi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha abbinato il suo nome e il simbolo di FdI al Santissimo Tronco, il crocifisso ligneo collocato presso la Chiesa di San Francesco in Rocca e oggetto di devozione secolare da parte dei sassolesi, custodito tra l’altro da una Confraternita della quale lo stesso Cuoghi è membro. Il post, poi modificato con l’eliminazione di ogni riferimento ‘politico’, ha suscitato il disappunto di tanti (tra questi l’esponente di FdI Maranello Gugliemo Sassi, che ha definito il post ‘sbagliato, anche se parzialmente corretto’) ma in primis nei vertici della Confraternita, che attraverso una lettera trasmessa a confratelli e consorelle si è dissociata dall’iniziativa di Cuoghi ‘in quanto organizzazione apolitica ed apartitica’ e poi si è chiarita con lo stesso Cuoghi. Che a sua volta si è scusato della ‘leggerezza’ modificando quanto postato e scrivendo a sua volta al Priore della Confraternita e al Vicario Generale del Vescovo, peraltro già parroco a Sassuolo fino a quattro anni fa, ovvero Monsignor Giovanni Rossi. "Chiedo scusa, non era mia intenzione "appropriarmi" o affiancare il Santo Tronco ad un partito, ma solo esprimere il sentimento della Pasqua che stiamo celebrando. Il mio nome col simbolo li aggiungiamo ad ogni post, e perciò è successo anche con questo. Ho tolto l’immagine dai social e chiedo ancora scusa. Qualsiasi cosa ci sia da fare per correggere, sono a disposizione".

