Sanzionati 15 conducenti al telefono

Guida distratta e inosservanza del Codice della Strada sono spesso causa o concausa degli incidenti che si verificano quotidianamente sulle strade. La Polizia locale di Modena ha intensificato i controlli che si sono concentrati nel periodo dal 20 al 25 novembre e hanno coinvolto 14 pattuglie in ambito urbano. Su 92 veicoli controllati sono state accertate 83 violazioni al Codice della Strada per un ammontare complessivo di oltre 6mila euro. Delle violazioni rilevate, 57 hanno riguardato i comportamenti di guida e, di queste, 15 sono riferite all’utilizzo del telefono cellulare alla guida e 12 al mancato uso delle cinture di sicurezza. Quindi in un caso su quattro il comportamento scorretto alla guida è consistito proprio nell’utilizzo del cellulare, infrazione che ha potuto essere rilevata anche grazie all’utilizzo di un veicolo della Polizia locale non riconoscibile con a bordo agenti in divisa. La violazione comporta il pagamento di una somma pari a 165 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida. Altre violazioni hanno riguardato la mancata precedenza alle intersezioni, il mancato uso degli indicatori di direzione in caso di svolta e il superamento della linea continua di mezzeria, ma anche il sorpasso vietato, la mancata precedenza ai pedoni in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in otto casi, la velocità non commisurata alle caratteristiche della strada. Sono invece 16 i casi di veicoli che avevano omesso la visita di revisione periodica.